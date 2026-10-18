Promjene koje se tiču tisuća obrtnika: Ministarstvo popustilo nakon prigovora, evo što se mijenja

Stolari, vodoinstalateri, tapetari, fotografi, cvjećari i drugi obrtnici koji proizvode i usluge izrađuju ili pružaju 'po mjeri' ili 'prema narudžbi', bit će izuzeti od novog kruga 'sidrenih cijena' koji predviđa njihovu primjenu od 17. studenog.

Kako piše Jolanda Rak Šajn za Večernji list, uvažen je dio prigovora iz Hrvatske obrtničke komore, koji predviđa pojednostavljenja u odnosu na ranije odluke Ministarstva gospodarstva.

Naime, na sastanku s ministrom Antom Šušnjarom, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca razgovarali su o 'praktičnoj' primjeni 'sidrenih', odnosno po novom 'baznih' cijena.

'Izuzeća vezana uz dinamičko određivanje cijena posebno su važna za dio turističkih i prijevozničkih djelatnosti, dok će izuzeća za ponude putem posredničkih platformi biti značajna za obrtnike koji pružaju usluge smještaja, iznajmljivanja vozila i plovila, organizacije izleta i druge usluge koje se nude putem takvih kanala. Iz obveze baznih cijena bit će izuzeti i taksisti, točnije svi oni proizvodi za koje je određivanje cijene uređeno posebnim zakonima. No pitanja ugostiteljstva i objave cjenika na mrežnim stranicama, ako se koriste samo u promotivne svrhe, ostala su otvorena', rekli su iz HOK-a za Večernji list.

Iz Udruge Glas poduzetnika pozdravljaju Vladinu najavu o ukidanju odluke o 'sidrenim cijenama', no upozoravaju kako problem nije riješen ako se postojeće obveze samo zamijene novima kroz 'bazne cijene'.

S druge strane, iz Ministarstva gospodarstva tvrde kako je donošenje novih pravilnika, koji su trenutno u e-Savjetovanju, ključan korak ka trajnom i održivom sustavu transparentnosti cijena i zaštiti potrošača.

'Novo je uvođenje bazne cijene na referentni datum za usporedbu promjena cijena te jasniji način objave cjenika na mrežnim stranicama', objašnjavaju iz Ministarstva gospodarstva za Večernji list.

Novi pravilnici propisuju obvezu isticanja 'baznih cijena' prema dva referentna datuma - 2. svibnja 2025. za hranu, piće, higijenske potrepštine i kućanske proizvode te 10. rujna 2026. za sve ostale robe i usluge. Odredbe stupaju na snagu 17. studenoga. Iz Ministarstva poručuju kako se time uvodi red na tržište te štite pošteni poduzetnici.