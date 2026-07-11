Promjena vremena stigla u Dalmaciju: Pljuskovi spustili temperaturu, na snazi žuto upozorenje

Nakon duljeg razdoblja stabilnog i pretežno sunčanog vremena, dijelove sjeverne i srednje Dalmacije zahvatila je promjena praćena lokalnim pljuskovima, grmljavinom i neverinima.

Oborine zasad uglavnom nisu bile obilne. U većem dijelu Dalmatinske zagore i obale palo je od jedne do pet litara kiše po četvornom metru. Dolazak pljuskova donio je i osjetno osvježenje, pa se temperatura zraka na zahvaćenim područjima spustila za pet do sedam Celzijevih stupnjeva.

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Nestabilnosti se postupno premještaju prema jugu, a tijekom dana lokalno su i dalje mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

DHMZ je za kninsku i splitsku regiju izdao žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, koje vrijedi do kraja dana. Vjerojatnost grmljavine veća je od 50 posto, a mjestimice su mogući i snažniji pljuskovi.

Građanima se savjetuje oprez, posebno na otvorenim i izloženim područjima poput planina, šuma i livada. Mogući su i prekidi aktivnosti na otvorenom.

Prema prognozi DHMZ-a, u Dalmaciji će danas biti djelomice sunčano, dok će na sjeveru regije postupno biti sve oblačnije. Od sredine dana mjestimice se očekuju kiša te lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, koji uz nestabilnosti mogu prolazno ojačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 31 stupnja.