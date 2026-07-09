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Promjena u jednom od ključnih ministarstava: Poznato tko preuzima upravljanje financijama

Nova kadrovska promjena u Ministarstvu mora

Na zatvorenom dijelu 183. sjednice Vlade donesena je i kadrovska odluka u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Državnoj službenici Marini Staničić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za proračun i financije u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

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Ovlaštenje stupa na snagu 21. srpnja 2026. godine, a vrijedit će do imenovanja ravnatelja Uprave, odnosno najduže šest mjeseci.

Odluka dolazi u sklopu niza kadrovskih promjena koje je Vlada donijela na zatvorenom dijelu sjednice.

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