Promjena na čelu Lučke kapetanije Ploče! Vlada odlučila tko preuzima važnu dužnost

Na zatvorenom dijelu 224. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane u srijedu, 11. studenoga, donesena je odluka o imenovanju novog lučkog kapetana u Pločama.

Toni Grgić imenovan je lučkim kapetanom – I. vrste Lučke kapetanije Ploče, koja djeluje u sklopu Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Kako je navedeno u službenom priopćenju Vlade, imenovanje je uslijedilo nakon provedenog postupka po raspisanom internom oglasu.

Riječ je o jednoj od kadrovskih odluka donesenih na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlade.