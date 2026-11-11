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Promjena na čelu Lučke kapetanije Ploče! Vlada odlučila tko preuzima važnu dužnost

Riječ je o jednoj od kadrovskih odluka donesenih na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlade
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Na zatvorenom dijelu 224. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane u srijedu, 11. studenoga, donesena je odluka o imenovanju novog lučkog kapetana u Pločama.

Toni Grgić imenovan je lučkim kapetanom – I. vrste Lučke kapetanije Ploče, koja djeluje u sklopu Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Kako je navedeno u službenom priopćenju Vlade, imenovanje je uslijedilo nakon provedenog postupka po raspisanom internom oglasu.

Riječ je o jednoj od kadrovskih odluka donesenih na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlade.

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