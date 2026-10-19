Promjena na čelu Hrvatskih voda u Splitu: Darijo Korčulanin imenovan novim direktorom

Darijo Korčulanin imenovan je novim direktorom Vodnogospodarskog odjela Split Hrvatskih voda. Odluka je donesena na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskih voda održanoj u ponedjeljak, 19. listopada 2026. godine, na kojoj su imenovani direktori vodnogospodarskih odjela.

Korčulanin na toj dužnosti nasljeđuje dosadašnju direktoricu Irinu Puticu, koja odlazi u mirovinu.

Gotovo dva desetljeća iskustva u Hrvatskim vodama

Novi direktor Vodnogospodarskog odjela Split iza sebe ima 19 godina radnog iskustva u Hrvatskim vodama, a posljednjih sedam godina obnašao je dužnost voditelja financijske službe.

Riječ je, dakle, o kadrovskom rješenju iz redova same institucije, s obzirom na to da Korčulanin na novu rukovodeću poziciju dolazi nakon dugogodišnjeg rada u sustavu Hrvatskih voda.