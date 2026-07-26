Promijenjen raspored mogućeg europskog okršaja: Ako Hajduk prođe Pafos, uzvrat protiv Salzburga igrao bi na Poljudu

Stigla je važna informacija za navijače Hajduka uoči uzvratnog susreta protiv ciparskog Pafosa. Red Bull Salzburg na svojim je službenim stranicama objavio termine utakmica trećeg pretkola Europske lige, potvrdivši pritom drukčiji redoslijed domaćinstava od onoga koji se mogao iščitati iz prvotne objave ždrijeba.

Ako Hajduk obrani prednost protiv Pafosa i izbori prolazak, prvu utakmicu protiv austrijskog predstavnika igrao bi u Salzburgu, dok bi uzvrat bio odigran na Poljudu.

Prva utakmica u Salzburgu

Prema službenoj objavi Red Bull Salzburga, prva utakmica trećeg pretkola Europske lige na rasporedu je u četvrtak, 6. kolovoza, na Red Bull Areni u Salzburgu.

Uzvratni susret igrao bi se tjedan dana poslije, u četvrtak, 13. kolovoza, na stadionu pobjednika dvoboja Hajduka i Pafosa – na Poljudu u Splitu ili na stadionu u Limassolu. Točni termini početka utakmica bit će objavljeni naknadno.

Drukčiji redoslijed od prvotne objave ždrijeba

UEFA je nakon ždrijeba održanog 20. srpnja par objavila u redoslijedu Hajduk/Pafos – Salzburg, zbog čega se prvotno očekivalo da će pobjednik hrvatsko-ciparskog dvoboja prvu utakmicu igrati na svom terenu, a uzvrat u Austriji. UEFA je tada potvrdila da se prve utakmice trećeg pretkola igraju 6. kolovoza, a uzvratne 13. kolovoza, ali u objavi nije navedeno objašnjenje promjene redoslijeda domaćinstava. Bijeli su u prvoj utakmici drugog pretkola na Poljudu svladali Pafos rezultatom 2:0, a uzvrat je na rasporedu u četvrtak, 30. srpnja, u Limassolu.

Prođe li ciparskog predstavnika, Hajduk bi tako prvi susret protiv Salzburga igrao u Austriji, dok bi odluka o prolasku u sljedeću fazu Europske lige pala pred splitskom publikom na Poljudu.