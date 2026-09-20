Prometov autobus zaustavio se u Vukovarskoj zbog dima. Dojurili vatrogasci

Splitski vatrogasci intervenirali su u nedjelju navečer u Vukovarskoj ulici zbog problema na autobusu splitskog Prometa.

Kako doznajemo, došlo je do pregrijavanja motora te isparavanja tekućina, zbog čega su na teren upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split.

Na intervenciju su izašla tri vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom.

Prema dostupnim informacijama, nije došlo do požara, već je intervencija bila potrebna zbog pregrijavanja motora i isparavanja tekućina.