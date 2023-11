PROMETNI VJEŠTAK: "Policija već zna tko je kriv, Banožića je spasio njegov auto"

Ministar obrane Mario Banožić jutros je u Vinkovcima sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo 40-godišnji muškarac, dok je Banožić s težim ozljedama završio najprije u vinkovačkoj, a zatim u osječkoj bolnici.

Prometni vještak Goran Husinec za Index je nesreću komentirao na temelju fotografija s mjesta nesreće.

"Prema fotografijama se čini da je vozilo ministra bilo na drugoj strani"

"Radi se o frontalnom sudaru pri kojem svako vozilo udara u drugo vozilo svojim lijevim prednjim dijelom. To je u teoriji sudara vozila jedan od najopasnijih načina sudara. Krivnja se ne može utvrditi samo iz fotografija, trebaju se uzeti u obzir i tragovi na kočenju. Kada se sve stavi u prostorni plan, vidjet će se koje je vozilo prešlo na suprotni kolnički trak.

Teško je prejudicirati tko je na koju stranu završio, no prema prvim fotografijama ispada da je vozilo ministra prešlo na drugu stranu. Policija to već zna, oni su izuzeli tragove, no još nije objavljeno", rekao je Husinec.

Dodao je da se na slikama može vidjeti da je ministrov terenac bio na lijevom prometnom traku, a da je kombi izbjegavao desnu stranu. Zamolili smo ga i da nam komentira navode očevidaca prema kojima je Banožić navodno pretjecao u uvjetima magle, a koja je vidljiva i na fotografijama nastalima nekoliko sati nakon nesreće.

"Apsolutno se ne smije pretjecati u tim uvjetima"

"Ako je pretjecao u magli, sigurno da je grubo kršio propise. To se definitivno ne smije. Nikako se u takvim situacijama ne pretječe drugo vozilo, nego vozilo iza mora što ljepše voziti i pratiti svjetla vozila ispred sebe. U nekoj teoriji vožnje se najsigurnije vozi iza teretnog vozila i prate se njegova svjetla.

Apsolutno se ne smije pretjecati u tim uvjetima, uvjetima smanjene vidljivosti, kada ne vidite ispred sebe. Lako će se utvrditi tko je prešao na čiju stranu, tu ima puno tragova", kaže vještak i dodaje da su u 6:15 ujutro, kada se nesreća dogodila, na cesti bili mrak i magla.

"On je bio u terencu koji je čvrst i sigurno mu je spasio život. Ovaj kombi je isto vrlo jak. Radilo se o brzinama negdje oko 80 kilometara na sat. Vidi se da se njemu pomakla instrument-tabla i volan. To je vrlo čvrst auto i jako je ministar tu stradao. Tu su jako česta i unutarnja krvarenja, kod sudara u tim čvrstim automobilima. Čudi me da ga nisu prevezli u Zagreb u bolnicu jer je to prema fotografiji opasni sudar", kaže Husinec.

Marušić: Ministar Banožić je teško i bahato kršio temeljne prometne propise

Željko Marušić s Fakulteta prometnih znanosti komentirao je jutrošnju nesreću u kojoj je u sudaru s automobilom koji je vozio ministar Mario Banožić poginuo 40-godišnjak iz Privlake. Prema još uvijek neslužbenim informacijama i izjavama svjedoka, Banožić je u 6:15 ujutro, dok je išao u lov, autom pretjecao kamion po gustoj magli i frontalno se sudario s kombijem koji je dolazio iz suprotnog smjera.

"Ministar Banožić je pretječući, ne obilazeći kombi, ušao u škare te se na suprotnom traku automobilom sudario s nadolazećim kombijem", kaže Marušić.

"O silini udara i magnitudi kršenja prometnih propisa svjedoči činjenica da je 40-godišnji vozač kombija poginuo, a vozač automobila teško je ozlijeđen.

Ministar Banožić je teško, bahato kršio Zakon o sigurnosti prometa na cestama jer u uvjetima otežane vidljivosti brzinu nije prilagodio uvjetima (članak 51. stavak 1 'Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste… te vidljivosti i preglednosti … tako da vozilo može sigurno zaustaviti pred svakom zaprekom, koju u konkretnim okolnostima može predvidjeti…') te posebice jer se u uvjetima otežane vidljivosti zbog magle upustio u pretjecanje kombija (članak 66. stavak 2 'Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kad time, s obzirom na karakteristike ceste i postojeće okolnosti na cesti… ugrožava druge sudionike u prometu')", tvrdi Marušić te dodaje: "Ako je itko bio educiran o važnosti poštivanja prometnih propisa, to je ministar Banožić."

Objavio je i tri, kako kaže, pouke iz ove nesreće.

"1. Bitno povećati izvjesnost kažnjavanja! Za to je najvažnije ceste, posebice opasna mjesta, premrežiti radarskim kamerama, uvesti mehanizam objektivne odgovornosti (kaznu prvenstveno plaća vlasnik vozila) te provesti katarzu pravosudnog sustava, u cilju bitnog povećanja njegove pravednosti i učinkovitosti.

2. Kazne za neprilagodbu brzine uvjetima (članak 51. stavak 1) i nepropisno pretjecanje (članak 66. stavak 2) povećati sa 130 eura na 200 do 2000 eura, uz oduzimanje vozačke dozvole od 3 do 12 mjeseci, ako se pritom izazove prometna nesreća.

3. Javni dužnosnici svojim ponašanjem u vožnji i odnosom prema drugim sudionicima u prometu trebaju biti pozitivan primjer drugima", piše Marušić.