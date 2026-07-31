Prometni udar pred vikend: Sedam kilometara kolone kod Zagreba, noćas se zatvara cesta u Brnazama

Promet je u petak ujutro pojačan na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i na pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća, no zastoji se povremeno stvaraju u zonama radova. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, dok pred naplatnom postajom Lučko zasad nema dužih čekanja.

Najveće poteškoće trenutačno su na autocesti A2 Zagreb – Macelj. Pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara, dok se na čvoru Zagreb zapad, također u smjeru Zagreba, formirala kolona duga približno sedam kilometara. Na autocesti A3 Bregana – Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo, u smjeru Srbije, duga je oko pet kilometara.

Noćas se zatvara promet kroz Brnaze

Vozači na području Cetinske krajine trebaju obratiti posebnu pozornost. Na državnoj cesti DC1 promet će u mjestu Brnaze biti potpuno prekinut tijekom noći s petka na subotu, od 21.30 do 5 sati, zbog izvođenja radova.

Riječ je o važnoj prometnici koja povezuje Macelj, Zagreb, Karlovac, Knin i Sinj te se nastavlja na brzu cestu Solin – Klis. Na Jadranskoj magistrali na pojedinim se dionicama vozi uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Zbog odrona u Kaštel Kambelovcu promet se odvija uz posebnu regulaciju. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Mogući zastoji zbog radova

Na brojnim autocestama i državnim cestama u tijeku su radovi zbog kojih se promet odvija suženim kolnikom ili uz privremenu regulaciju. Na A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb zapad zatvoren je kolnik u smjeru Lipovca, pa se promet odvija dvosmjerno po suženim prometnim trakama. Uz povećanu gustoću prometa mogući su zastoji i kolone, osobito tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati te tijekom vikenda.