Prometni problemi u Dalmaciji: Čak 848 prekršaja, vozač napuhao 3,46 promila, jurio 171 km/h, policija oduzimala vozila

Policijski službenici na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom proteklog vikenda imali su pune ruke posla. U samo tri dana utvrđeno je čak 848 prometnih prekršaja, a među zaustavljenim vozačima bilo je recidivista, alkoholiziranih sudionika u prometu te maloljetnika na električnim romobilima i motociklima. Najviša koncentracija alkohola iznosila je čak 3,46 promila, dok je najveća izmjerena brzina bila 171 kilometar na sat.

Ponavljač u Sevidu završio u zatvoru

Policijski službenici Policijske postaje Trogir u četvrtak, 30. srpnja, oko 11.30 sati na području Sevida zaustavili su automobil kojim je upravljao 26-godišnjak. Kontrolom je utvrđeno da je vozio neregistrirano vozilo, iako nikada nije položio vozački ispit. Automobil mu je privremeno oduzet, a muškarac je uhićen i odveden na sud jer je riječ o ponavljaču teških prometnih prekršaja. Policija je sudu predložila zatvorsku i novčanu kaznu te trajno oduzimanje vozila. Sud mu je odredio deset dana zadržavanja, navodeći da je riječ o jednom od najtežih oblika ugrožavanja sigurnosti prometa te da je okrivljenik uporni prekršitelj. U Makarskoj je policija u petak ujutro zaustavila 29-godišnjeg vozača električnog romobila. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 2,01 promila, dok je testiranje na prisutnost droga u organizmu odbio. Isključen je iz prometa, izrečena mu je privremena zabrana sudjelovanja u prometu, a romobil mu je oduzet. Kažnjen je zbog dva teška prometna prekršaja.

Četrnaestogodišnjak vozio neregistrirani električni motocikl

Policija je u petak oko 22.30 sati u Mimicama zaustavila električni motocikl kojim je upravljao 14-godišnjak, iako nije stekao pravo na upravljanje. Utvrđeno je da motocikl nikada nije bio registriran, nije imao policu obveznog osiguranja niti je bila provjerena njegova tehnička ispravnost. Vozilo je privremeno oduzeto, a protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog zbog tri prometna prekršaja.

Prekršajno će biti prijavljen i njegov roditelj, koji je vlasnik vozila.

Bez kacige prevozila drugu maloljetnicu

Iste večeri oko 23 sata u Sinju policajci su uočili 14-godišnjakinju koja je bez zaštitne kacige upravljala električnim romobilom i na njemu prevozila još jednu maloljetnicu. Romobil je oduzet, a protiv djevojčice će biti podnesena prekršajna prijava. Budući da je zatečena u činjenju prekršaja nakon 23 sata, policija će o slučaju izvijestiti i Hrvatski zavod za socijalni rad. Tijekom subote policija je na području Kaštela privremeno oduzela četiri električna romobila.

U Kaštel Novom zaustavljen je 45-godišnjak koji se kretao površinom na kojoj vožnja romobilom nije dopuštena, a pritom nije nosio kacigu. U Kaštel Starom u dva odvojena slučaja zaustavljena su dvojica 16-godišnjaka, dok je nešto prije ponoći zatečen i 19-godišnjak bez kacige, koji je sankcioniran zbog tri prometna prekršaja. Utvrđeno je da su sva četiri romobila mogla razviti brzinu znatno veću od zakonom dopuštenih 25 kilometara na sat te da su imala snažnije motore od dopuštenih.

Čak 193 alkoholizirana vozača

Od 31. srpnja do 2. kolovoza policija je na području cijele županije evidentirala ukupno 848 prometnih prekršaja.

Najviše ih se odnosilo na vožnju pod utjecajem alkohola – čak 193. Zabilježeno je i 107 prekršaja nepropisne brzine, 93 slučaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 56 vozača koji su nepropisno koristili mobitel tijekom vožnje. Deset osoba vozilo je unatoč izrečenoj zabrani, šest prije stjecanja prava na upravljanje, dok je 25 prekršaja bilo povezano s neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima. Najviša koncentracija alkohola od 3,46 promila izmjerena je na području Hvara, dok je najveća zabilježena brzina iznosila 171 kilometar na sat. Šest vozača odbilo je testiranje na droge, devet ih je smješteno u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnih sredstava, a pet ih je uhićeno i dovedeno pred nadležni sud.

Policija je posebnu pozornost posvetila ponavljačima najtežih prekršaja. Četvorica recidivista ponovno su zatečena u vožnji pod utjecajem alkohola te su svi uhićeni i dovedeni na sud u žurnom postupku, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.