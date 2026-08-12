Prometni kolaps prema Mosoru: Splićani pohrlili gledati pomrčinu Sunca

Velike gužve večeras su zabilježene na cesti prema Zvjezdanom selu Mosor, gdje su brojni Splićani krenuli uoči pomrčine Sunca. Kolone su se stvarale prema brdu Makirina u Gornjem Sitnom, gdje se nalazi zvjezdarnica. Zvjezdano selo Mosor.

Interes za rijedak nebeski fenomen očito je bio velik, pa su brojni građani odlučili pomrčinu promatrati upravo s jedne od najpogodnijih lokacija u okolici Splita. Iz Zvjezdanog sela Mosor ranije su najavili javno promatranje djelomične pomrčine Sunca, nakon čega je na programu i promatranje Perzeida.

Iako se iz Hrvatske nije mogla vidjeti potpuna pomrčina, Splićani su ipak imali priliku vidjeti njezin djelomični dio. U Splitu je pomrčina počela oko 19.29 sati, a zbog položaja Sunca vrlo nisko nad zapadnim horizontom za promatranje su bile posebno važne lokacije s otvorenim pogledom prema zapadu.

Čini se da je upravo želja za što boljim pogledom na ovaj rijedak prizor mnoge Splićane natjerala da krenu prema Mosoru, pa je promet prema zvjezdarnici večeras bio znatno pojačan.