Prometni kolaps na Smokoviku: Pogledajte kolonu koja se stvorila prema Solinu

Jutarnja prometna špica ponovno je donijela velike gužve na izlazu iz Splita. Na Smokoviku se u smjeru Solina stvorila duga kolona vozila, a promet se odvija usporeno uz povremena zaustavljanja.

Fotografija snimljena na ovoj dionici pokazuje gotovo neprekinutu kolonu automobila, zbog čega vozači putuju znatno sporije nego inače.

Razlog zastoja zasad nije poznat, no riječ je o dionici na kojoj su tijekom ljetnih mjeseci ovakvi prometni čepovi gotovo svakodnevna pojava. Osim lokalnog prometa, dodatno opterećenje stvaraju brojni turisti i tranzitni promet prema autocesti i obali.

Vozačima se savjetuje dodatno strpljenje te, ako su u mogućnosti, korištenje alternativnih pravaca kako bi izbjegli najopterećenije dionice.