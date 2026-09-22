Prometni kaos u Splitu: CRO Race i ugašeni semafori stvorili velike gužve

Na splitskim prometnicama danas su se stvorile velike gužve, a situaciju je dodatno zakomplicirala prva etapa međunarodne biciklističke utrke CRO Race, zbog koje se promet na trasi kroz grad privremeno zaustavljao. Fotografije s gradskih ulica pokazuju duge kolone vozila.

Dodatan problem vozačima predstavljali su semafori koji na nekoliko lokacija nisu radili. Čitatelji su nam se još tijekom jutra žalili na prometnu zbrku, posebno na raskrižju kod Mall of Splita.

Kombinacija privremene regulacije prometa zbog biciklističke utrke, pojačanog broja vozila i semafora koji nisu bili u funkciji tako je tijekom dana izazvala poprilične probleme na splitskim cestama.