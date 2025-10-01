PROMETNI KAOS U SOLINU Građani ogorčeni zbog kolapsa: “Ne pamtimo ovakvu gužvu, netko će poginuti!”

Jutrošnje prometne gužve ponovno su potpuno paralizirale Solin i okolne pravce prema Splitu. Već danima građani svjedoče nesnosnim kolonama, višesatnim kašnjenjima i potpunom kolapsu prometa – a rješenja, čini se, nema na vidiku. Ogorčenje javnosti raste iz dana u dan, a poruke koje nam stižu od čitatelja više nisu samo izrazi frustracije, već i ozbiljna upozorenja.

“Molim vas da se više nešto poduzme sa širinom u Solinu. Jutros smo putovali preko sat i pol na posao. Svi su kasnili, kolone su bile kilometarske”, javlja nam jedan čitatelj.

Drugi čitatelj poručuje: “Već treći tjedan ista priča. Da imate imalo mozga i obraza, već biste nešto poduzeli. Ljudi gube sate života. Sramota!”

Poruke iz Solina, Svetog Kaja i Klisa su više nego alarmantne:

“Ne pamtim ovakvu gužvu u Solinu. Sveti Kajo i Klis su jutros bili u tamnocrvenom – nisam se 15 minuta pomaknuo s mjesta!”

“Kad dolaziš na Širinu – prvi semafor je zelen, drugi odmah crveno. Kakva je to logika? Ljudi tamo voze i preko 80 km/h jer pokušavaju uhvatiti zeleno – jutros je bio i sudar! Koliko još treba čekati da se prizna da ‘pametni’ semafori ne funkcioniraju?”

“Netko će nastradati. Pitam vas – je li ikoga u ovoj državi briga za išta? Koliko dana treba proći da se vidi da ovo ne ide?!”

Što je uzrokovalo prometni kolaps?

Građani sve češće ukazuju na novu regulaciju prometa i tzv. "pametne semafore" za koje tvrde da su znatno pogoršali stanje.

Zbog neusklađenosti semafora, stvaraju se dodatne gužve i opasne situacije, a nerijetko dolazi i do prometnih nesreća. Jutros je, prema riječima svjedoka, došlo do sudara upravo na toj kritičnoj točki.

Frustracija javnosti više nije samo pitanje svakodnevne nelagode – već i sigurnosti. Sve češće se upozorava na opasne prometne situacije, prebrze vožnje u pokušaju “hvatanja zelenog vala”, a poruke građana sve glasnije pozivaju nadležne da reagiraju odmah.

“Ne tražimo čuda – tražimo da se vrati stari režim dok ne osmisle nešto što stvarno funkcionira. Ljudi gube živce, vrijeme i živote – a nitko ništa ne poduzima”, zaključuje jedan čitatelj.

U međuvremenu, situacija se iz dana u dan pogoršava. Građani više ne traže samo odgovore – traže djelovanje. Jer svaka minuta izgubljena u koloni, svaki stres na cesti i svaki rizik od sudara mogao se izbjeći pravovremenim i odgovornim potezima.