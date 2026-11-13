Prometni kaos u Hrvatskoj! Zatvorena autocesta A1, bura ruši planove vozačima, a snijeg stvara velike probleme: Evo gdje se ne može proći

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), zbog snažnog vjetra za sav promet zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, kao i Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Na brojnim cestama kolnici su mokri, vlažni i skliski, a u Gorskom kotaru i Lici na snazi su zimski uvjeti. Vozače se upozorava na mogućnost poledice, odrona i smanjene vidljivosti zbog magle.

Zatvorena A1, poznati obilazni pravci

Zbog olujne bure promet autocestom A1 između Svetog Roka i Posedarja potpuno je obustavljen. Za osobna vozila obilazak je državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca, odnosno cestama DC27 i DC50. Za ostala vozila predviđen je obilazni pravac preko Gračaca, Očestova, Kistanja i Benkovca, uz poštivanje ograničenja koja vrijede na pojedinim dionicama. Dodatne poteškoće vozače očekuju i na drugim cestama prema Dalmaciji. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su Paški most, cesta Maslenica – Zaton Obrovački te pojedine dionice državnih cesta u zaleđu. Na Omiškoj obilaznici zabranjen je promet za vozila prve skupine, uključujući motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat.

Posebno teško stanje je na području Gorskog kotara, gdje su zbog snijega i zimskih uvjeta na snazi brojna ograničenja. Na autocesti A6 između Kikovice i Bosiljeva II vrijede zimski uvjeti, dok je dionica između Kikovice i Delnica zbog vjetra otvorena samo za osobna vozila. Na autocesti A6 između čvorova Vrata i Ravna Gora, u smjeru Zagreba, stvorila se kolona duga četiri kilometra zbog prepriječenih vozila i onih bez odgovarajuće zimske opreme. Dodatni problem predstavlja prometna nesreća između Delnica i Ravne Gore, gdje se u smjeru Zagreba vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja ili Istre za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisane zimske opreme.

Ograničenja i radovi na cestama u Dalmaciji

Osim vremenskih neprilika, promet u Dalmaciji dodatno otežavaju radovi. Na autocesti A1 do 18. prosinca zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Vozači se preusmjeravaju preko državne ceste DC220 i županijske ceste ŽC6260. Iz smjera Zagreba promet prema čvoru Split odvija se nesmetano, dok vozači koji nastavljaju prema Dubrovniku moraju izaći na naplati Dugopolje te se, nakon polukružnog okretanja, ponovno uključiti na autocestu. Tunel Sveti Ilija zatvoren je zbog radova do 21. prosinca, pa vozači između Dalmatinske zagore i Makarske rivijere moraju koristiti obilazne pravce. Zbog radova je do 18. prosinca zatvorena i državna cesta DC62 kroz Zagvozd.

Izvanredni prijevozi iz Luke Ploče tijekom noći

Vozači na području Dalmacije trebaju računati i na izvanredne prijevoze tereta koji se od 13. studenoga do 18. prosinca organiziraju na relaciji Luka Ploče – čvor Karamatići – autocesta A1 – čvor Bisko – Trilj – granični prijelaz Kamensko.

Polasci iz Luke Ploče planirani su svake večeri u 21 sat, a dolazak na granični prijelaz Kamensko očekuje se do pet sati sljedećeg jutra. Izvanredne prijevoze pratit će prometna policija i tehnička pratnja, koje će prema potrebi regulirati promet ostalih sudionika. Zbog snažne bure i nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. HAK upozorava vozače da na put ne kreću bez propisane zimske opreme te da brzinu prilagode stanju na cestama. U tijeku je čišćenje i posipavanje prometnica u Lici i Gorskom kotaru, a vozačima se posebno savjetuje da ne pretječu vozila zimske službe.