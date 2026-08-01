Prometni kaos prema moru: Vozač u suprotnom smjeru na A3, kilometarske kolone diljem zemlje

Promet je u subotu prijepodne vrlo gust na svim važnijim cestama prema moru, a zastoji i kilometarske kolone bilježe se pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta te na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i većini graničnih prijelaza.

Hrvatski autoklub u izvješću objavljenom u 11.57 sati posebno upozorava na iznimno opasnu situaciju na autocesti A3, gdje je između čvorova Kosnica i Jakuševec, na kolniku u smjeru Lipovca, zabilježena vožnja u suprotnom smjeru. Promet se ondje odvija uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a vozači se pozivaju na izuzetan oprez.

Na autocesti A1 Zagreb - Ploče - Karamatići pojačan je promet pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora. Kolone iz smjera zagrebačke obilaznice te čvorova Buzin i Zagreb zapad duge su oko šest kilometara.

U kolonama u pokretu, uz povremene zastoje, vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika. U suprotnom smjeru, prema Zagrebu, usporeno je između čvorova Zadar istok i Sveti Rok.

Dodatne poteškoće izazvala je prometna nesreća u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika, zbog koje se vozi u koloni dugoj oko tri kilometra. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko dva kilometra.

HAK upozorava i na predmet na kolniku autoceste A1 između čvorova Zagvozd i Ravča u smjeru Dubrovnika. Na tom je dijelu brzina ograničena na 60 kilometara na sat.

Gužve su zabilježene i na autocesti A2 Zagreb - Macelj. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko pet kilometara te se proteže i na područje Slovenije. Pred naplatnom postajom Zaprešić u smjeru Maclja čeka se u koloni dugoj oko jednog kilometra.

Na autocesti A3 Bregana - Lipovac kolone na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Zagreba zapad također su duge oko šest kilometara. U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila dosegnula je oko osam kilometara.

Povećana gustoća prometa bilježi se i na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak na čvorovima Hreljin ili Križišće.

Pojačan je promet i na državnoj cesti DC1 Zagreb - Knin - Split. U smjeru juga kolone u pokretu i povremeni zastoji bilježe se između Klinča Sela i Jastrebarskog, kod Slunja te u zonama radova kod Korenice i Otrića.

Na državnoj cesti DC102 na otoku Krku, uključujući Krčki most, promet je pojačan u oba smjera. Prema otoku kolona se proteže od rotora Šmrika, dok je u smjeru kopna počinje kod Njivica.

Iz HAK-a podsjećaju da su uz veću gustoću prometa češće i prometne nesreće te drugi izvanredni događaji koji mogu dodatno usporiti vožnju. Vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak.