Prometni kaos prema moru: Kolone na A1, zastoji kod tunela, nesreća blokirala Jadransku magistralu

Prometna situacija na hrvatskim cestama u poslijepodnevnim satima postupno se smiruje, no na pojedinim dionicama autocesta i državnih cesta i dalje se vozi usporeno, u kolonama i uz povremene zastoje. Najveće gužve trenutačno se bilježe na autocesti A1, osobito na dionicama od odmorišta Zir do Rovanjske u smjeru mora te od Brinja do tunela Mala Kapela u smjeru Zagreba. Prema stanju zabilježenom oko 16:50 sati, pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera te na Demerju u smjeru Zagreba više nema dužih čekanja.

Ipak, u smjeru mora vozi se usporeno, u koloni i uz povremene zastoje na dionicama između Ogulina i tunela Mala Kapela te od Gospića preko tunela Sveti Rok do Rovanjske. U smjeru Zagreba usporeno se vozi na dionici od Gospića preko Otočca do tunela Mala Kapela. Ranije je pred tunelom Grič bila zabilježena kolona duga oko četiri kilometra, dok je pred tunelom Plasina kolona iznosila oko dva kilometra.

Zbog sigurnosnih razloga promet se u pojedinim trenucima prekidao kroz tunel Grič. Tijekom dana najveće gužve u smjeru mora zabilježene su između čvora Novigrad i Bosiljeva II, kod Žute Lokve te na području Svetog Roka. U posljednjim satima posebno je usporeno bilo i između čvorova Lučko i Bosiljevo II te od čvora Ogulin do tunela Mala Kapela.

Nesreća u Žaboriću, vozi se jednim trakom

Problemi su zabilježeni i na Jadranskoj magistrali. Zbog prometne nesreće u mjestu Žaborić promet se odvija jednim prometnim trakom, uz regulaciju prometne policije. Na državnoj cesti DC1 Zagreb – Karlovac – Split, na dionici između Gračaca i Knina, vozi se usporeno u zoni radova kod Otrića. Na autocesti A7, između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka, vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje.

Vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak na čvoru Hreljin te nastavak putovanja preko Križišća. Na Krčkom mostu u smjeru otoka Krka kolona se proteže od rotora Šmrika do Omišlja, dok u smjeru kopna trenutačno nema kolone.

Gužve i na drugim autocestama

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko jednog kilometra.

Ranije je zbog prometne nesreće između čvorova Buzin i Kosnica, u smjeru Lipovca, bila formirana kolona duga oko tri kilometra. Na autocesti A2 Zagreb – Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba ranije se čekalo u koloni dugoj oko jednog kilometra. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, održavanje sigurnosnog razmaka i praćenje aktualnih prometnih informacija prije polaska na put.