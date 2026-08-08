PROMETNI KAOS Nesreća na Sirobuji usporila promet, kod Svetog Roka povremeno potpuno zaustavljaju vozila

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, a najveće gužve bilježe se na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je Hrvatski autoklub u subotu u 10.11 sati.

Posebno je gust promet na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik. Između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2, kao i između čvorova Gornja Ploča i Rovanjska, vozi se u kolonama u pokretu u oba smjera, uz povremene zastoje.

Kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika promet se povremeno zaustavlja iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo zadržavanje vozila u tunelu.

Dodatne poteškoće stvara prometna nesreća između čvorova Posedarje i Rovanjska u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb – Macelj. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko tri kilometra, dok je u smjeru Maclja duga oko 500 metara.

Zbog povećanog priljeva vozila na toj autocesti zabranjeno je prometovanje teretnim vozilima i autobusima između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na autocesti A4 Goričan – Zagreb teretno vozilo u kvaru nalazi se na kraku čvora Zagreb istok u smjeru Goričana. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke. Promet se ondje odvija po dvije trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Problema ima i na autocesti A7 Rupa – Križišće. Jedna prometna nesreća dogodila se na ulaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Križišća, gdje se vozi jednom prometnom trakom, dok je druga zabilježena na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća.

Na Jadranskoj magistrali prometna nesreća dogodila se na Sirobuji u Splitu, zbog čega se u smjeru Omiša vozi usporeno.

Velika gužva stvorila se i prema Krku. Između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju vozi se u koloni dugoj oko četiri kilometra.

HAK upozorava i na ograničenja za pojedine skupine vozila zbog vjetra u priobalju te poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.