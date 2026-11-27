Ogromne prometne gužve stvaraju se ovog petka ujutro na prilazima Splitu. Vozači koji iz smjera Dugopolja i Solina putuju prema gradu ponovno su zapeli u dugim kolonama, a promet se odvija usporeno.

Kako nam javlja čitatelj, situaciju je dodatno pogoršala prometna nesreća na području spoja Širine i prometnog pravca prema Splitu.

"Opet je sudar, svaki dan nešto. Gužve su nenormalne. Već od pola brze ceste počinje gužva, a tu nastaje usko grlo", govori nam čitatelj.

Putovanje od Dugopolja do Splita jutros mu je trajalo više od sat vremena.

"Krenuo sam u 6.20 iz Dugopolja, tek sam sada ušao u Split", kazao nam je oko 7.30 sati.

Vozačima se savjetuje strpljenje i dodatan oprez, a svima koji se tek spremaju krenuti prema Splitu da računaju na znatno dulje vrijeme putovanja.