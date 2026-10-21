Prometni kaos na izlazu iz Splita: Kolone na cestama, s mora stižu tamni oblaci

Srijeda poslijepodne donijela je prometne gužve na izlazima iz Splita. Brojni vozači našli su se u kolonama, a situaciju dodatno otežava kiša koja je zahvatila grad. Istodobno se s mora približavaju tamni oblaci koji najavljuju moguće pogoršanje vremena.

Izlazak iz Splita ovog poslijepodneva za mnoge vozače nije jednostavan. Na prometnicama koje vode iz grada stvaraju se gužve, a kišno vrijeme dodatno usporava promet.

Uobičajenom poslijepodnevnom prometnom opterećenju pridružili su se nepovoljni vremenski uvjeti, zbog kojih je potreban dodatni oprez za volanom.

Tamni oblaci stižu s mora

Dok se na cestama stvaraju kolone, pogled prema moru otkriva tamne oblake koji se približavaju splitskom području.

Kiša već pada, a izgled vremena upućuje na mogućnost novih, intenzivnijih oborina tijekom poslijepodneva.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu stanju kolnika, održavaju dovoljan razmak između vozila i računaju na moguće dulje vrijeme putovanja.

Poseban oprez potreban je zbog mokrih i skliskih prometnica te smanjene vidljivosti tijekom jačih oborina.

Za one koji se u srijedu poslijepodne vraćaju s posla ili putuju iz Splita, prometne gužve i kiša nisu dobra kombinacija.

Uz kolone na izlazima iz grada i mogućnost pogoršanja vremena, vozačima ne preostaje drugo nego naoružati se strpljenjem i voziti oprezno.