Prometni kaos na D1: Više ozlijeđenih u sudaru teretnog vozila i automobila

U Pavlovcu na državnoj cesti D-1 danas oko 14:45 dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretni automobil i više osobnih vozila. Prema prvim informacijama, više je osoba ozlijeđeno, prenosi Dnevnik.

Promet na toj dionici u potpunosti je prekinut, a na mjesto nesreće očekuje se slijetanje helikoptera Hitne medicinske službe radi prijevoza jedne od ozlijeđenih osoba. Nakon zbrinjavanja ozlijeđenih slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.

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Policija poziva vozače da koriste obilazne pravce i prate upute službi na terenu. Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.