Prometni kaos na A3: Kolona duga čak 14 kilometara, promet se odvija samo jednim trakom

Velike prometne gužve stvorile su se na zagrebačkoj obilaznici, na autocesti A3, gdje je kolona vozila dosegnula čak 14 kilometara. Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), zbog radova se promet na dijelu obilaznice odvija samo jednim prometnim trakom, što je izazvalo znatna usporavanja.

Kako izvještava HAK, kolona vozila formirala se između čvora Lučko i mosta Sava, u smjeru Lipovca.

Duljina kolone iznosi oko 14 kilometara, a vozači na tom dijelu autoceste moraju računati na otežano prometovanje i dulje vrijeme putovanja.

Promet se zbog privremene regulacije odvija samo jednim prometnim trakom.

Uzrok su najavljeni radovi

Razlog velikih gužvi su ranije najavljeni radovi na autocesti, zbog kojih je smanjena propusnost prometnice.

Takva regulacija prometa posebno otežava prolazak vozila na zagrebačkoj obilaznici, jednoj od najprometnijih cestovnih dionica u Hrvatskoj.

Vozačima koji se kreću u smjeru Lipovca savjetuje se dodatan oprez, održavanje sigurnosnog razmaka i prilagodba brzine uvjetima na cesti.

Prije polaska na put preporučuje se provjeriti aktualno stanje na cestama putem službenih informacija Hrvatskog autokluba.

Zasad nema informacija o tome kada bi se promet na ovoj dionici mogao normalizirati.