Prometni kaos na A1: Sudar kod Šibenika i požar vozila u tunelu kod Zadra

Na autocesti A1 jutros su zabilježena dva izvanredna događaja koja otežavaju promet.

Prometna nesreća dogodila se na 217. kilometru autoceste u smjeru Dubrovnika. Promet se na toj dionici odvija dvjema prometnim trakama uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat, a iz HAK-a pozivaju vozače na dodatan oprez.

Istodobno je došlo i do požara vozila u tunelu kod Zadra na autocesti A1. Za sada nisu poznate okolnosti događaja ni ima li ozlijeđenih.

Vozačima se savjetuje da prate upute nadležnih službi i stanje u prometu te vožnju prilagode uvjetima na cesti.