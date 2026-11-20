Privremena prometna regulacija na području Strožanca Donjeg i Miljevca u Podstrani produljena je do 15. veljače 2027. godine, objavila je Općina Podstrana. To znači da za vozače koji svakodnevno prometuju ovim dijelom općine zasad nema povratka na raniji prometni režim. Jednosmjerni promet nastavlja se primjenjivati na dijelovima nekoliko lokalnih ulica, dok se paralelno nastavlja analiza učinaka dosadašnjih promjena.

Tri ulice ostaju pod posebnim režimom

Prema ranije utvrđenoj prometnoj regulaciji, Ulica Podčelina zadržava jednosmjerni promet od Ulice Stjepana Radića prema Ulici Poljičkih knezova, na dijelu koji obuhvaća kućne brojeve od 7 do 49. Jednosmjerni režim ostaje i na produžetku Ulice Bartola Kašića, gdje je promet usmjeren od Ulice Poljičkih knezova prema Ulici žrtava komunizma. Na dijelu Ulice Poljičkih knezova kroz šumu, kod kućnih brojeva od 101 do 113, promet se i dalje odvija u smjeru sjever – jug.

Promjene su osobito važne stanovnicima koji tim ulicama svakodnevno dolaze do svojih domova, ali i vozačima koji kroz lokalne prometnice pokušavaju izbjeći opterećenu Jadransku magistralu. Jednosmjerni promet može promijeniti raspodjelu vozila i smanjiti broj konfliktnih točaka, ali istodobno pojedinim vozačima produljiti putovanje. Upravo je pitanje stvarnih učinaka na promet jedan od razloga zbog kojih se nastavlja praćenje situacije

Analizira se promet na dva važna raskrižja

Produljenje je povezano s analizom prometnih tokova nakon promjena signalizacije na raskrižjima državne ceste DC8 s Poljičkom cestom te DC8 s Ulicom Put Škole. Riječ je o prometno važnim točkama za povezivanje naselja s magistralom, osobito u razdobljima povećanog opterećenja. Prometna rješenja izrađena su u sklopu šire studije, uz suradnju prometnih stručnjaka i Hrvatskih cesta u dijelu koji se odnosi na državnu cestu.

Cilj privremene regulacije jest povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, smanjenje tranzitnog prometa kroz naselje i pronalaženje učinkovitijeg rasporeda prometnih tokova. Pritom je važno utvrditi donosi li novi režim stvarno smanjenje zastoja ili samo premješta prometno opterećenje na druge ulice. Rezultati analize trebali bi pružiti konkretniju osnovu za daljnje odlučivanje.

Hoće li jednosmjerni promet postati trajan

Općina je ranije najavila da će se, ovisno o rezultatima ispitivanja učinkovitosti novog prometnog režima, razmatrati mogućnost njegove trajne, sezonske ili daljnje privremene primjene. Stoga 15. veljače 2027. nije nužno datum povratka na staru regulaciju, nego završetak trenutačno produljenog razdoblja. Konačno rješenje ovisit će o procjeni prometnih učinaka i budućim odlukama nadležnih.

Do tada vozači trebaju nastaviti poštovati postojeću prometnu signalizaciju i jednosmjerne pravce. Za stanovnike ovog dijela Podstrane posebno će biti važno hoće li analiza pokazati manje gužve i veću sigurnost u ulicama u kojima žive. Odgovor na to pitanje bit će ključan za eventualno trajno prometno rješenje.