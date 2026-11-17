Svake godine milijuni ljudi diljem svijeta suočavaju se s posljedicama prometnih nesreća, a mnoge obitelji zauvijek ostaju bez svojih najmilijih. Upravo zato 15. studenoga obilježava se Svjetski dan sjećanja na žrtve prometnih nesreća, dan posvećen svima koji su izgubili život na cestama, ali i onima koji su preživjeli nesreće te njihovim obiteljima.

Iza svake brojke krije se ljudska sudbina

Ovaj dan ujedno je prilika da se još jednom upozori na važnost odgovornog ponašanja u prometu i činjenicu da se velik broj nesreća može spriječiti. Neprilagođena brzina, vožnja pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepažnja među najčešćim su čimbenicima koji povećavaju rizik od prometnih nesreća.

Nekoliko sekundi nepažnje može promijeniti život

U svakodnevnoj žurbi često zaboravljamo koliko je važno biti koncentriran za volanom. Pogled na mobitel, prolazak kroz crveno svjetlo ili odluka da se nakon konzumacije alkohola ipak sjedne za upravljač mogu imati nesagledive posljedice.

Na hrvatskim cestama od početka 2026. godine do kraja listopada poginulo je više od 190 osoba (prema službenim podacima Ministarstva unutarnjih poslova objavljenim krajem listopada, taj je broj iznosio preko 190 stradalih). Iako je to manji broj u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (kada je zabilježeno oko 36 smrtnih slučajeva više), nadležne službe i dalje upozoravaju da je stanje na cestama kritično. Prema podacima MUP-a, među poginulima tijekom 2025. bilo je 180 vozača, 41 putnik i 40 pješaka. Najčešća pogreška vozača koja dovodi do prometnih nesreća sa smrtnim ishodom jest brzina neprilagođena uvjetima na cesti.

Odgovornost u prometu ne odnosi se samo na vozače automobila. Pješaci, biciklisti, motociklisti i svi ostali sudionici prometa također imaju važnu ulogu u očuvanju vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih.

Prema policijskim podacima, do 18. lipnja zabilježeno je 14.800 prometnih nesreća. Od tog broja, 10.400 nesreća prošlo je samo s materijalnom štetom, dok je u 4400 nesreća bilo ozlijeđenih ili poginulih.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti najranjivijim skupinama, osobito djeci, starijim osobama i osobama smanjene pokretljivosti. Prilagođena brzina, poštivanje prometnih pravila i međusobno uvažavanje mogu značajno pridonijeti sigurnijim cestama. Posebno zabrinjava porast broja stradalih motociklista, čiji se broj na cestama posljednjih godina znatno povećao.

Sigurnost u prometu počinje osobnom odgovornošću

Svjetski dan sjećanja na žrtve prometnih nesreća nije samo dan odavanja počasti stradalima, već i podsjetnik da svatko od nas svojim ponašanjem može utjecati na sigurnost u prometu.

Prije svake vožnje važno je vezati sigurnosni pojas, poštovati ograničenja brzine, ne koristiti mobitel za vrijeme vožnje i nikada ne upravljati vozilom pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava koja utječu na sposobnost vožnje.

Na cestama ne postoje potpuno nevažne odluke. Svaka odluka za volanom može imati posljedice, a nekoliko minuta kašnjenja nikada nije vrijedno ugrožavanja ljudskog života.

Zato je poruka ovog dana jednostavna, ali važna: u prometu ne odgovaramo samo za sebe, nego i za živote svih ljudi s kojima dijelimo cestu.