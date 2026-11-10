Prometne nesreće na autocestama A4 i A6, gužve i kod Splita: HAK upozorava vozače

Hrvatski autoklub (HAK) upozorio je u utorak ujutro na prometne nesreće, gužve i otežane uvjete vožnje na više hrvatskih prometnica. Zastoji su zabilježeni na autocestama A4 i A6, dok je pojačan promet i na zagrebačkoj obilaznici.

Na autocesti A4 Goričan – Zagreb, između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Kolona vozila duga je oko jedan kilometar.

Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, između tunela Čardak i čvora Vrbovsko u smjeru Zagreba, gdje se također prometuje uz ograničenja.

Usporeno i između Podstrane i Stobreča

Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, obilaznicama i u zonama radova.

Posebno su opterećene dionice zagrebačke obilaznice između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Gužve su zabilježene i na Istarskom ipsilonu između Veprinca i Matulja u oba smjera, na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice te na području Splita, između Podstrane i Stobreča.

Mokri kolnici i magla

HAK upozorava da su kolnici mjestimice mokri i skliski, dok magla ponegdje u unutrašnjosti smanjuje vidljivost.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak i računaju na moguće zastoje.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su i pojedine pomorske linije, među kojima trajektna linija Lopar – Valbiska te katamaranske linije Mali Lošinj – Cres – Rijeka i Novalja – Rab – Rijeka.