Prometna nesreća u Zagrebu, u autu je bio Plenković

U centru Zagreba danas je došlo do nesvakidašnjeg događaja. Naime, crna blindirana limuzina u kojoj se nalazio premijer Andrej Plenković danas se sudarila s još jednim vozilom iz štićene kolone. Do nesreće je došlo na Savskoj cesti.

"Po povratku sa sjednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda dvaju vozila iz štićene kolone. Nije nitko ozlijeđen. U prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila niti su bili ugroženi pješaci", rekli su iz vlade za Index.

U tijeku je policijski očevid kojim bi trebale biti utvrđene sve okolnosti nesreće.

Riječ je o luksuznom i iznimno skupom Audiju A8 L Security, posebno modificiranoj i blindiranoj limuzini njemačkog proizvođača. Ova vozila, koja koristi MUP za prijevoz najviših državnih dužnosnika i štićenih osoba prve kategorije, teže gotovo četiri tone zbog ugrađenih čeličnih ploča, višeslojnih neprobojnih stakala otpornih na puščane metke te posebnih sustava za zaštitu od eksplozija i kemijskih napada.