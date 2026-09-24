Prometna nesreća u Zagori: Sudarili se automobil i traktor, jedna osoba ozlijeđena

Prometna nesreća dogodila se nešto poslije 19 sati na državnoj cesti DC60, na dionici između Ugljana i Biorina.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i traktor, a jedna osoba je ozlijeđena.

Zbog obavljanja policijskog očevida cesta Ugljane – Biorine zatvorena je za sav promet.

Vozači se preusmjeravaju na obilazni pravac kroz mjesto Budimiri. Sudionike u prometu poziva se na dodatan oprez i praćenje uputa policijskih službenika.

Više informacija o okolnostima nesreće i težini ozljeda trebalo bi biti poznato nakon završetka očevida.