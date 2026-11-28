Večeras je u 20:28 sati u Strožancu, kod Gospe u Siti, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila.

Prema informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u nesreći je ozlijeđena jedna osoba, a težina njezinih ozljeda zasad nije poznata.

Zbog prometne nesreće promet se na toj dionici odvija usporeno te se stvaraju prometne gužve, koje su i inače česte na ovoj dionici.

Vozači koji prolaze tim područjem mole se za dodatan oprez, strpljenje i prilagođavanje brzine uvjetima na cesti.

Okolnosti prometne nesreće zasad nisu poznate.