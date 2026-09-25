Prometna nesreća u Splitu: Sudjelovali pješak i motocikl, na terenu Hitna

U Poljičkoj ulici u Splitu u petak poslijepodne dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali pješak i motocikl.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 15.17 sati, a na mjesto događaja odmah je upućena hitna medicinska pomoć.

Za sada nema službenih informacija o tome je li netko ozlijeđen niti o težini eventualnih ozljeda.

Zbog nesreće i intervencije žurnih službi na ovom dijelu Poljičke stvaraju se prometne gužve, pa se vozače poziva na pojačan oprez, smanjenje brzine i strpljenje.

Više detalja o okolnostima nesreće trebalo bi biti poznato naknadno.