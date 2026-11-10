Prometna nesreća u Splitu: Sudarili se motocikl i vozilo saniteta, motociklist prevezen u bolnicu

Na križanju Ulice Bruna Bušića i Vinkovačke ulice u Splitu danas se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali motocikl i vozilo sanitetskog prijevoza.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 12.30 sati.

Vozač motocikla nakon sudara prevezen je na hitnu medicinsku pomoć. Zasad nema službenih informacija o težini njegovih ozljeda.

Očevid je u tijeku

Na mjestu nesreće provodi se policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti sudara.

Više informacija o uzroku nesreće i stanju ozlijeđenog motociklista očekuje se nakon dovršetka policijskog postupanja.