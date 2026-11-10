Prometna nesreća u Splitu: Sudarili se motocikl i vozilo saniteta, motociklist prevezen u bolnicu

Na križanju Ulice Bruna Bušića i Vinkovačke ulice u Splitu danas se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali motocikl i vozilo sanitetskog prijevoza.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 12.30 sati.
Vozač motocikla nakon sudara prevezen je na hitnu medicinsku pomoć. Zasad nema službenih informacija o težini njegovih ozljeda.
Očevid je u tijeku
Na mjestu nesreće provodi se policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti sudara.
Više informacija o uzroku nesreće i stanju ozlijeđenog motociklista očekuje se nakon dovršetka policijskog postupanja.
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