Prometna nesreća u Splitu: Sudarili se automobil i motocikl!

Na križanju Velebitske ulice i Puta Žnjana u Splitu danas je oko 15 sati zabilježena prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Kako nam otkriva Policijska uprava splitsko-dalmatinska, jedna je osoba zadobila ozljede zbog kojih je vozilom hitne pomoći prevezena u splitsku bolnicu na daljnju liječničku obradu. Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici koji provode očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti sudara.

Težina zadobivenih ozljeda zasad nije poznata.