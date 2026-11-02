Prometna nesreća u Splitu: Sudarili se automobil i motocikl na križanju Dubrovačke i Velebitske ulice

Večeras oko 22 sata na križanju Dubrovačke i Velebitske ulice u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Prema fotografijama s mjesta događaja, motocikl je nakon sudara završio na kolniku, a na automobilu su vidljiva oštećenja prednjeg dijela.

Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici, a prisutno je i vozilo službe za održavanje cesta.

Zasad nema službenih informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni o težini njihovih ozljeda.

Okolnosti koje su dovele do sudara tek se trebaju utvrditi.

Više informacija bit će poznato nakon službenog očitovanja policije.