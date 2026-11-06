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Prometna nesreća u Splitu: Sudarila se dva automobila u Vukovarskoj ulici, oglasila se policija

Kako su za Dalmaciju Danas potvrdili iz policije, u sudaru je nastala materijalna šteta
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U Vukovarskoj ulici u Splitu večeras je, nešto iza 19 sati, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Kako su za Dalmaciju Danas potvrdili iz policije, u sudaru je nastala materijalna šteta, a prema trenutačno dostupnim informacijama nema ozlijeđenih osoba.

„Možemo Vas obavijestiti da je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, nastala je materijalna šteta i prema trenutnim informacijama nema ozlijeđenih osoba”, odgovorili su nam iz policije.

Okolnosti prometne nesreće zasad nisu poznate.

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