Prometna nesreća u Splitu: Sudarila se dva automobila u Vukovarskoj ulici, oglasila se policija

U Vukovarskoj ulici u Splitu večeras je, nešto iza 19 sati, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Kako su za Dalmaciju Danas potvrdili iz policije, u sudaru je nastala materijalna šteta, a prema trenutačno dostupnim informacijama nema ozlijeđenih osoba.

„Možemo Vas obavijestiti da je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, nastala je materijalna šteta i prema trenutnim informacijama nema ozlijeđenih osoba”, odgovorili su nam iz policije.

Okolnosti prometne nesreće zasad nisu poznate.