Prometna nesreća u Splitu: Sudar dva automobila i kombi vozila

Danas, 25. lipnja 2026. godine, oko 13.25 sati, u Ulici Zbora narodne garde u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila i jedno kombi vozilo.

Prema dosad dostupnim informacijama s terena, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba te nitko od sudionika nije zatražio liječničku pomoć.

Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do sudara. Promet se na tom dijelu ceste odvija uz moguće manje poteškoće do završetka policijskog postupanja.

Više informacija bit će poznato nakon dovršetka očevida.