Close Menu

Prometna nesreća u Solinu: Motociklist pao na Matoševoj, stvaraju se gužve

Nesreća u Solinu

U Matoševoj ulici u Solinu večeras se dogodila prometna nesreća u kojoj je pao motociklist.

Nesreća se dogodila oko 19:05 sati, u smjeru Klisa. Na mjesto događaja ubrzo su stigle policija i hitna medicinska pomoć. Prema prvim informacijama, nastala je materijalna šteta, dok za sada nije poznato ima li ozlijeđenih osoba ni o kakvim bi se ozljedama moglo raditi.

Zbog nesreće se na tom dijelu prometnice stvaraju gužve, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez i strpljenje.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1