Prometna nesreća u Kaštel Starom: Sudarili se automobil i motocikl, jedna osoba završila u bolnici

U Kaštel Starom večeras je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Jedna osoba prevezena je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 18:55 sati na raskrižju Ulice dr. Franje Tuđmana i Ulice bana Jelačića. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji osiguravaju područje prometne nesreće.

Za sada nije poznata težina ozljeda osobe koja je prevezena u bolnicu. Okolnosti sudara zasad nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon policijskog postupanja.