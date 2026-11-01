Prometna nesreća u Kaštel Starom: Automobil izletio s ceste i udario u parkirano vozilo, dvije osobe završile u bolnici

U Kaštel Starom večeras se dogodila prometna nesreća u kojoj su dvije osobe ozlijeđene, odnosno prevezene na pružanje liječničke pomoći. Kako nam je potvrdila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, do nesreće je došlo oko 18:40 sati.

Prema informacijama koje smo dobili od policije, automobil je iz zasad neutvrđenih razloga izletio s kolnika te udario u parkirano vozilo. Dvije osobe prevezene su na pružanje liječničke pomoći, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Na mjestu nesreće policijski službenici obavljaju očevid kako bi utvrdili sve okolnosti događaja. Promet se na tom dijelu ceste odvija usporeno, ali nije u potpunosti obustavljen.