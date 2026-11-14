Prometna nesreća u Dalmatinskoj zagori: Sudarili se automobil i motocikl, jedna osoba završila u splitskoj bolnici

U subotu poslijepodne na državnoj cesti DC60, u mjestu Biorine na području općine Cista Provo, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Kako je za Dalmaciju Danas otkrila Anđela Pletikosić iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, do sudara je došlo oko 15.45 sati. Vozač motocikla nakon nesreće prevezen je u splitsku bolnicu, gdje mu se pruža liječnička pomoć. Zasad nema informacija o težini njegovih ozljeda.

Promet se na tom dijelu državne ceste odvija jednim prometnim trakom, a reguliraju ga policijski službenici.