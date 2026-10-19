Prometna nesreća na ulazu u Split: Sudarila se dva vozila, jedna osoba zatražila liječničku pomoć

Jutros je na državnoj cesti D1 u Solinu, neposredno prije kružnog toka u smjeru Splita, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila.

Nesreća se dogodila oko 8:10 sati, a prema dostupnim informacijama, jedna je osoba zatražila liječničku pomoć.

Neslužbeno doznajemo da se ne bi trebalo raditi o težim ozljedama.

Policija provodi očevid

Na mjestu nesreće provodi se policijski očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti sudara.

Policijski službenici ujedno osiguravaju mjesto događaja i prometnicu.

Na mjestu nesreće provodi se očevid.