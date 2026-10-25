Prometna nesreća na Sirobuji: Pao motociklist, policija osigurava mjesto događaja

Na području Sirobuje, u smjeru Splita, danas poslijepodne dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao motociklist.

Kako doznajemo, policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 17:15 sati. Prema prvim informacijama, došlo je do pada motociklista, a policijski službenici osiguravaju mjesto događaja.

Zasad nije zatražena liječničku pomoć, a prema dostupnim informacijama nastala je materijalna šteta.

Više detalja o okolnostima nesreće bit će poznato nakon policijskog postupanja.