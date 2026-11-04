Prometna nesreća na raskrižju Velebitske i Dubrovačke u Splitu: Sudarila se dva vozila, na terenu policija

Na raskrižju Velebitske i Dubrovačke ulice u Splitu danas je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Prema informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nesreća se dogodila oko 11:27 sati, a na mjestu događaja nalaze se policijski službenici i druge nadležne službe.

Na fotografiji s mjesta nesreće vidi se osobni automobil s oštećenim prednjim dijelom, kao i vozilo vučne službe.

Za sada nema službenih informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni okolnostima koje su dovele do sudara.