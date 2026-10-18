Prometna nesreća na izlazu iz Splita: Automobil udario u stup, semafori prestali raditi, policija regulira promet

Kako je izvijestila splitska policija, nesreća se dogodila danas, 18. listopada, oko 18.45 sati na raskrižju Poljičke ulice i Ulice Zbora narodne garde, na izlazu iz Splita.

Prema prvim informacijama s terena, nitko od sudionika prometne nesreće nije zatražio liječničku pomoć.

Međutim, uslijed udara vozila u stup semafora došlo je do prekida rada svih semafora na ovom raskrižju, zbog čega su policijski službenici preuzeli fizičku regulaciju prometa.

Iz policije su uputili upozorenje svim vozačima koji prometuju ovom dionicom.

"Pozivamo vozače koji u ovom trenutku prometuju navedenom dionicom na oprez i da brzinu kretanja vozila prilagode uvjetima na cesti", poručili su iz splitske policije.