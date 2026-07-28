Prometna nesreća na izlazu grada: Sudjelovala dva automobila i motocikl

Oko 14.30 sati na izlazu iz Ulice Domovinskog rata u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila i motocikl.
Prema prvim informacijama, nitko ne bi trebao biti teže ozlijeđen, no zasad nije poznato koliko je sudionika zatražilo liječničku pomoć.
Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, zbog čega se na tom dijelu prometnice stvaraju veće prometne gužve. Vozačima se savjetuje dodatan oprez i, ako je moguće, korištenje alternativnih prometnih pravaca.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
2
0