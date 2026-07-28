Prometna nesreća na izlazu grada: Sudjelovala dva automobila i motocikl

Oko 14.30 sati na izlazu iz Ulice Domovinskog rata u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila i motocikl.

Prema prvim informacijama, nitko ne bi trebao biti teže ozlijeđen, no zasad nije poznato koliko je sudionika zatražilo liječničku pomoć.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, zbog čega se na tom dijelu prometnice stvaraju veće prometne gužve. Vozačima se savjetuje dodatan oprez i, ako je moguće, korištenje alternativnih prometnih pravaca.