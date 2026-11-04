Prometna nesreća na autocesti! Zatvorena važna dionica u oba smjera, vozači se preusmjeravaju na obilazni pravac

Zbog prometne nesreće koja se dogodila u srijedu ujutro, 4. studenoga, na autocesti A6 Rijeka – Zagreb došlo je do potpunog prekida prometa između čvorova Kikovica i Oštrovica.

Promet je obustavljen u oba smjera, a vozačima je određen obilazni pravac kroz Gorski kotar. Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), nesreća se dogodila na 64. kilometru autoceste, i to na dijelu na kojem se izvode radovi. Zbog zatvaranja navedene dionice vozila se preusmjeravaju na staru cestu kroz Gorski kotar, odnosno državnu cestu DC3.

HAK upozorava na skliske kolnike i otežane uvjete vožnje

Na pojedinim hrvatskim prometnicama kolnici su mokri, vlažni i skliski, dok dodatne poteškoće vozačima stvara vjetar. Na cestama uz obalu zbog toga su uvedena ograničenja za određene skupine vozila. Mjestimice je moguća i magla, a iz HAK-a upozoravaju i na opasnost od odrona.

Istodobno, autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik te Paški i Krčki most, prema jutarnjim informacijama, otvoreni su za sve kategorije vozila. Iz Hrvatskog autokluba apeliraju na vozače da brzinu prilagode stanju na prometnicama, povećaju oprez i održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila. Podsjećaju i kako je od 1. studenoga do 31. ožujka zakonski obvezno korištenje dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima i tijekom dana. Za vozače motocikala i mopeda ta obveza vrijedi tijekom cijele godine.