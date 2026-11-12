Prometna nesreća na autocesti: Stvorila se kilometarska kolona, HAK upozorava vozače

Vozače koji ovog četvrtka ujutro prometuju hrvatskim autocestama dočekali su otežani uvjeti vožnje, a posebno je problematično na autocesti A3 kod Zagreba, gdje je zbog prometne nesreće nastala kolona duga oko dva kilometra.

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK), prometna nesreća dogodila se na 26. kilometru autoceste A3, između čvorova Buzin i Lučko, na kolniku u smjeru Bregane.

HAK upozorava vozače na kolonu dugu dva kilometra te poziva na dodatan oprez.

Nesreće i na drugim dijelovima A3

Problemi nisu ograničeni samo na zagrebačko područje. Zbog prometne nesreće između čvorova Lipovljani i Kutina, također u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Prometna nesreća zabilježena je i između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok, u smjeru Bregane. Na toj dionici promet se odvija jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Na autocesti A6, na čvoru Vrata u smjeru Zagreba, zbog teretnog vozila u kvaru promet se odvija po dvije prometne trake, također uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Magla, kiša i skliski kolnici

HAK upozorava i na nepovoljne vremenske uvjete u većem dijelu Hrvatske.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, dok su kolnici u većem dijelu zemlje mokri, vlažni i skliski.

Zbog lokalno obilnije kiše na pojedinim se prometnicama može zadržavati veća količina vode, a postoji i mogućnost odrona, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali.

Oprez i na području Dalmacije

Prema izvješću HAK-a, na državnoj cesti DC1, na vijaduktu Jamani u smjeru Dugopolja, zbog vozila u kvaru promet se odvija uz privremenu regulaciju.

Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uvjetima na cesti, održavaju dovoljan sigurnosni razmak i računaju na moguće zastoje.

Najnovije informacije o stanju na prometnicama dostupne su na službenim stranicama HAK-a.