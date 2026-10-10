Prometna nesreća na autocesti A1: HAK upozorava na opasne uvjete, zatvoren i važan most u Dalmaciji

Vozače koji su ove subote krenuli na put očekuju promjenjivi uvjeti na cestama. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava na prometnu nesreću na autocesti A1, mokre i skliske kolnike te mogućnost zastoja na pojedinim prometnicama.

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2, u smjeru Zagreba. Na toj se dionici promet odvija uz ograničenje brzine, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Kiša, magla i opasnost od odrona

Vremenske prilike dodatno otežavaju prometovanje. Kolnici su na pojedinim dionicama mokri i skliski, a obilnije oborine mogu uzrokovati nakupljanje vode na cestama.

HAK upozorava i na mogućnost odrona, osobito na prometnicama u gorju te duž Jadranske magistrale. Ponegdje se pojavljuje i magla koja može smanjiti vidljivost.

Vozači bi stoga trebali prilagoditi brzinu stanju kolnika i vremenskim uvjetima te održavati dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Pojačan promet povremeno se očekuje na gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i na dionicama na kojima se izvode radovi ili je na snazi privremena regulacija prometa.

Na takvim su mjestima moguća usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji.

Zatvoren most u Dubrovniku

Posebna regulacija prometa na snazi je i na krajnjem jugu Hrvatske.

Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren za promet zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke.

Iz HAK-a pozivaju vozače na strpljenje i oprez, osobito na dionicama na kojima su zbog kiše i smanjene vidljivosti uvjeti vožnje otežani.