Close Menu

Prometna nesreća na autocesti A1: HAK upozorava na opasne uvjete, zatvoren i važan most u Dalmaciji

Ako krećete na put, budite na oprezu

Vozače koji su ove subote krenuli na put očekuju promjenjivi uvjeti na cestama. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava na prometnu nesreću na autocesti A1, mokre i skliske kolnike te mogućnost zastoja na pojedinim prometnicama.

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2, u smjeru Zagreba. Na toj se dionici promet odvija uz ograničenje brzine, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Kiša, magla i opasnost od odrona

Vremenske prilike dodatno otežavaju prometovanje. Kolnici su na pojedinim dionicama mokri i skliski, a obilnije oborine mogu uzrokovati nakupljanje vode na cestama.

HAK upozorava i na mogućnost odrona, osobito na prometnicama u gorju te duž Jadranske magistrale. Ponegdje se pojavljuje i magla koja može smanjiti vidljivost.

Vozači bi stoga trebali prilagoditi brzinu stanju kolnika i vremenskim uvjetima te održavati dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Pojačan promet povremeno se očekuje na gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i na dionicama na kojima se izvode radovi ili je na snazi privremena regulacija prometa.

Na takvim su mjestima moguća usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji.

Zatvoren most u Dubrovniku

Posebna regulacija prometa na snazi je i na krajnjem jugu Hrvatske.

Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren za promet zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke.

Iz HAK-a pozivaju vozače na strpljenje i oprez, osobito na dionicama na kojima su zbog kiše i smanjene vidljivosti uvjeti vožnje otežani.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1