Prometna nesreća na Križinama: Automobil izletio s ceste, dvije osobe zatražile liječničku pomoć

U subotu poslijepodne dogodila se prometna nesreća na području Križina u Splitu, na križanju Poljičke ulice i Ulice Bruna Bušića.

Prema prvim informacijama, dojava o nesreći zaprimljena je u 15.30 sati, a u nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo koje je iz zasad neutvrđenih razloga izletjelo izvan kolnika.

Dvije osobe zatražile su liječničku pomoć, a prema dostupnim informacijama, svi sudionici nesreće bili su pri svijesti.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok nesreće.

Više informacija o težini ozljeda zasad nije poznato.