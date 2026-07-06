Prometna nesreća kod Klisa: Sudarila se dva osobna vozila

Prometna nesreća dogodila se danas, 6. srpnja 2026. godine, oko 10:20 sati na državnoj cesti D56 kod Klisa. Kako su nam otkrili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, došlo je do sudara dvaju osobnih vozila. Na vozilima je nastala materijalna šteta.

Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih

Prema prvim informacijama, u nesreći za sada nema ozlijeđenih osoba. Policijski službenici upućeni su na mjesto događaja, gdje će obaviti očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o okolnostima ove prometne nesreće.

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