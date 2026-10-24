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Prometna nesreća između Žrnovnice i Srinjina: Sudarila se dva automobila, na terenu policija

Nesreća se dogodila oko 15.20 sati na cesti iz Žrnovnice prema Srinjinama
prometna vilar

U subotu poslijepodne dogodila se prometna nesreća na cesti iz Žrnovnice prema Srinjinama, u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 15.20 sati, a srećom, ozlijeđenih osoba nema.

Kako se može vidjeti na fotografijama s mjesta događaja, na jednom od automobila nastala je znatna materijalna šteta, posebno na prednjem dijelu vozila.

Na teren je izašla policija, a na mjestu nesreće nalazi se i vozilo vučne službe.

Točne okolnosti sudara zasad nisu poznate.

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